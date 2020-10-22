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На Кипре вводят обязательное ношение масок и комендантский час

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Власти Кипра объявили, что ужесточат ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает кипрское подразделение греческой газеты "Катимерини".

С пятницы в стране жители Кипра будут обязаны носить маски в помещениях и зданиях, исключения сделаны для занятий спортом.

Кроме того, вводится запрет на встречи более 10 человек в общественных местах и дома.

Кинотеатрам и театрам разрешено заполнять залы не более чем на 50%. Кафе и рестораны, работающие в закрытых помещениях, могут обслуживать одновременно не более 75 человек, на открытом воздухе - до 150 человек. При этом, столики должны находиться на расстоянии минимум двух метров.

В Лимасоле и на Пафосе вводится комендантский час. Все передвижения в период с 23:00 до 5:00 утра запрещены, за исключением поездок на работу, посещения аптек и действий в экстренных медицинских ситуациях.

За время пандемии на Кипре выявлено почти 3 тыс. случаев заражения COVID-19, 25 человек скончались. Накануне в стране зафиксировали 127 новых случаев заражения при проведении 3,3 тыс. тестов.

Хроника 09 января – 22 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Кипр

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