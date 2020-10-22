Зеленский рассказал о разработке украинской вакцины от коронавируса

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Украина разрабатывает свою вакцину от коронавируса, но спешить с получением результатов не будет и собирается использовать ее в дополнение к импортным вакцинам, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования. (...) Она (вакцина), уникальная потому, что не такая, как другие. Это ключевое в этой вакцине. У нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях", - рассказал Зеленский в четверг в интервью четырем украинским телеканалам.

Он не стал говорить о конкретных сроках появления украинской вакцины, отметив, что, если эффективная вакцина от COVID-19 появится у других стран, Украина в любом случае будет ее закупать.

"Мы не будем ждать нашу (вакцину). Но потом будем добавлять нашу. Потому что с COVID мы будем бороться не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп", - пояснил он.

Зеленский рассказал, что на последней встрече по созданию вакцины спрашивал у ее разработчиков, можно ли ускорить данный процесс, но ему пояснили, что спешка может привести к непризнанию полученных результатов.

"Потому что мы боимся очереди, боимся, что сможем "отвоевать" только несколько миллионов зарубежных чужих вакцин, и не на всех будет хватать. Есть процесс, и, если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема", - сказал он.

Зеленский отметил, что с 1960-х, 70-х годов в Украине разработкой вакцин никто не занимался. "Прошло 50 лет, и я считаю, что это самая главная победа, которая есть. И если эта вакцина еще и сработает, то я считаю, что мы сделали немало", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что готов испытать эту вакцину лично на себе после ее готовности: "Да. Те результаты, которые показывали, – я доволен. Если скажут – да".

Еще в августе Зеленский заявлял, что на Украине нет технических возможностей для проведения исследований и разработки любых вакцин, в том числе от коронавируса, однако ведется подготовка к массовому производству. "У нас есть гениальные медики. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки - технического оборудования, науки медицинской тоже нет. (...) Сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить", - рассказал он журналистам 21 августа.

Однако 20 октября под председательством Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинальной украинской вакцины против COVID-19. "Разработчики представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Исследования продолжались 6 месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека", - сообщила пресс-служба президента Украины.

Как предполагает один из разработчиков - эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

"О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации", - добавили в пресс-службе президента.

Между тем накануне Минздрав Украины сообщил, что не намерен закупать или получать российские вакцины против коронавируса COVID-19 и не ведет на этот счет с Россией никаких переговоров.