Украина отказалась от российских вакцин от COVID-19

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Украины не намерено закупать или получать российские вакцины против коронавируса COVID-19, не ведет никаких переговоров, сообщается на сайте ведомства.

В Минздраве отмечают, что любые предположения относительно возможных переговоров о закупке российских вакцин не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне.

"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак (более известный под торговой маркой "Спутник-V" - ИФ) в установленном порядке не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине", - подчеркнули в ведомстве.

6 октября к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой передать Украине российскую вакцину от коронавируса обратился оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, который сообщил, что сам уже сделал эту прививку.

В ответ Путин заявил, что Россия готова предоставить Украине вакцину от коронавируса, киевские власти официально должны сформулировать соответствующий запрос. "Такая возможность существует", - сказал он.

Президент РФ напомнил, что Россия уже поставляет вакцину в Белоруссию. "Если мы с Белоруссией уже начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана, нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия к этой работе готова, "несмотря ни на какие политические сложности". "Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине", - сказал Путин.

При этом Путин заметил: "Нужно на официальном уровне договориться с соответствующим органом власти".

12 октября в Кремле заявили, что Россия будет готова предоставить Украине вакцину от коронавируса после запроса Киева: скорее всего, это будет сделано на платной основе, а детали будут зависеть от формулировок запроса.

"Обстоятельства одни - необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент РФ не исключил такой возможности (...) Вы знаете, что со многими странами Россия осуществляет сотрудничество, поставляет вакцину. Поэтому здесь вопрос только один: Путин такой возможности не исключил, главное понять, хочет этого Украина или не хочет для своих граждан", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, речь идет о продаже или поставке вакцины на условиях гуманитарной помощи, Песков сказал: "Конечно, на платной основе, а на какой?"

"С другой стороны, это зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила о том, что она хочет и как она хочет", - заметил представитель Кремля

Песков исключил возможность того, что вакцина будет поставлена Украине в ущерб интересам россиян.