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Лукашенко не поддержал идею масштабного провластного митинга в Минске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организует Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями.

"Лукашенко пояснил, что на этот митинг со всей страны выразило желание прибыть большое количество людей - порядка 250-300 тыс. И главное, что волнует президента, - вопрос обеспечения безопасности", - говорится в сообщении госагентства БелТА в пятницу.

Ранее СМИ сообщали, что в белорусской столице в воскресенье ожидается масштабный провластный митинг. Утром в пятницу появилась информация, что он отменен.

Белоруссия Александр Лукашенко Минск

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