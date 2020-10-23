В Белоруссии отменили провластный митинг из-за опасений транспортного коллапса и COVID

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объяснил отмену массового провластного митинга в Минске в ближайшее воскресенье трудностями с обеспечением транспортировки и безопасности его потенциальных участников, а также ситуацией с коронавирусом в стране.

"Если даже было бы 200-250 тысяч человек – хотя, я думаю, это вылилось бы и до 300 тысяч –, такое количество людей заняло бы территорию от площади Победы до площади Независимости, включая все прилегающие улицы. Причем люди стояли бы достаточно плотно. В таких ситуациях обеспечить меры безопасности (...) было бы очень трудно, если не сказать невозможно, - сказал Головченко журналистам в пятницу. Премьер-министра цитирует госагентство "БелТА".

Кроме того, по его словам, встал бы вопрос, каким образом обеспечить доставку такого количества людей из регионов, потому что больше половины было именно из областей.

"Для того, чтобы перевезти столько людей, пришлось бы снять все регулярные железнодорожные рейсы, что вызвало бы неудобства, так как студенты, дачники возвращаются в Минск. Ко всему прочему, это как минимум 1,5 тыс. больших автобусов, не считая более мелких. В городе такого не было никогда. Это вызвало бы полный транспортный коллапс", - заявил Головченко.

Ранее СМИ сообщали о том, что в белорусской столице в воскресенье ожидается масштабный провластный митинг. Утром в пятницу появилась информация, что он отменен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что он против масштабного митинга, который хотели организовать Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями страны из-за "настораживающей информации". "Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. (...) Мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить", - сказал Лукашенко журналистам.

Со своей стороны, Головченко рассказал, что инициатива "какой-то массовой акции в поддержку курса власти поступала достаточно давно от общественных организаций, предприятий и простых граждан, (...) до определенного момента это материализовалось в акции, которые проводили ветеранские, общественные организации на площади Независимости, но запрос был на гораздо большую, масштабную акцию". "Поэтому пул общественных организаций выступил с инициативой проведения такого массового мероприятия в Минске", - отметил глава правительства.

По начальным подсчетам организаторов, сообщил Головченко, речь шла о 50 тыс. человек. "Мероприятие планировалось провести на одной площадке. Но в дальнейшем столкнулись с тем, что фактически за один день количество участников выросло до 100 тыс. А после официального заявления организаторов о том, что такое мероприятие будет проводиться, началось лавинообразное увеличение числа желающих. Причем очень много людей обращались с такими просьбами из регионов, они формировали пулы, какие-то коллективы, сами арендовали автобусы. Учитывая такую динамику, мы осознали, что можем столкнуться с количеством людей - порядка 200-250 тыс., которые прибудут в Минск. И это не считая тех, кто себя никак не обозначил, но готов был прийти", - заявил он.

Головченко отметил, что есть определенные нормативы для проведения таких мероприятий и риски, связанные с участием такого числа людей.

"Сейчас же мы видим, что в рядах так называемых протестующих появляются радикалы. Недавние события в некоторых городах это подтверждают. Нет никакой гарантии, что в чью-то больную голову не придет шальная мысль, которая может выразиться в действии, которое посеет панику. А при таком количестве и плотности людей - последствия могут быть разные", - добавил он.

"Поэтому было принято решение попросить людей остаться дома. Также это связано и ситуацией с COVID-19. Людей надо поберечь. В этих условиях - это дополнительный фактор риска", - сказал Головченко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своём уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".