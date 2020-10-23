Walmart подала иск к властям США, не считая себя виноватой в опиоидном кризисе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc, крупнейшая в мире компания розничной торговли, которая также является оператором более 5 тысяч аптек в США, подала в суд на федеральное правительство, чтобы помешать Минюсту привлечь ее к ответственности за предполагаемую роль в опиоидном кризисе.

В иске говорится, что Минюст и Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA) хотят возложить на компанию вину за недочеты федерального правительства в области регулирования и правоприменения в борьбе с опиоидным кризисом. Walmart утверждает, что власти хотят заставить ритейлера выплатить высокие штрафы за предполагаемую роль в усилении кризиса в связи с тем, что фармацевты компании отпускали лекарства по сомнительным рецептам врачей.

Цель иска – добиться от федерального судьи постановления о том, что у властей нет законных оснований требовать от компании компенсацию.

Walmart сообщила, что "меры, которыми угрожают власти, будут беспрецедентными". Компания отметила, что правительство не утверждает, что компания отпускала лекарства по видоизмененным рецептам или что ее фармацевты имели ненадлежащие отношения с пациентами или врачами.

"На фоне собственных существенных промахов Минюст и DEA пытаются задним числом возложить на фармацевтов и аптеки неработающие требования, которые нельзя найти ни в одном законе и которые выходят за пределы компетенции и должностных обязанностей фармацевтов", - говорится в иске компании.

Иск компании необязательно станет препятствием для каких-либо мер со стороны Минюста. Однако постановление суда в пользу компании и того, как она трактует закон, даст ритейлеру преимущество в случае иска со стороны властей, пишет газета The Wall Street Journal.

По сообщению Walmart, Минюст счел, что несколько сотен врачей выписывали сомнительные рецепты, по которым фармацевты компании, как утверждают власти, не должны были отпускать лекарства. Между тем около 70% этих врачей все еще имеют от DEA разрешение на работу, сообщила Walmart.

"Иными словами, истцы хотят обвинить Walmart в том, что компания продолжает отпускать лекарства по якобы неправильным рецептам, выписанным врачами, которых DEA и регуляторы штатов наделили соответствующими полномочиями", - говорится в иске.

Walmart является одной из нескольких крупных компаний, которых власти штатов и округов США хотят привлечь к ответственности за предполагаемую роль в опиоидном кризисе. Под ним понимается рост количества смертей из-за бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков. В середине 1990-х годов препараты опиоидной группы широко использовались в США, чтобы снять острую и хроническую боль. Фармацевтические компании в то время продвигали якобы безопасные обезболивающие и, таким образом, стимулировали врачей выписывать эти препараты.