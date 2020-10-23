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Науру и Ямайка ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия

Науру и Ямайка ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) находится в шаге от вступления в силу после его ратификации Науру и Ямайкой.

Церемонии ратификации ДЗЯО этими странами прошли в пятницу, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) – общественная организация, созданная в 2007 году с целью содействия утверждению и выполнению договора.

Науру и Ямайка стали 48-м и 49-м государствами, ратифицировавшими ДЗЯО. Для вступления в силу договора теперь осталось ратифицировать его одной стране.

ICAN полагает, что это вопрос нескольких недель.

Договор вступит в силу через 90 дней после его ратификации 50 государствами.

Согласно договору, государство-участник обязуется никогда не разрабатывать, не приобретать и не распространять, а также не накапливать ядерное оружие.

США на этой неделе призвали страны, ратифицировавшие ДЗЯО, отозвать свою поддержку этому документу.

В письме, которое имеется в распоряжении агентства Associated Press, говорится, что пять ядерных стран – США, Россия, КНР, Великобритания и Франция, а также союзники США по НАТО "единодушно выступают против возможных последствий" этого договора.

В послании США подчеркнули, что договор "поворачивает время вспять в процессе верификации и разоружения и представляет угрозу" для полувекового Договора о нераспространении ядерного оружия, который является краеугольным камнем глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения.

Науру Ямайка ДЗЯО

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