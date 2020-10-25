Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в конце января
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Гондурас стал 50-й страной, ратифицировавшей Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), что позволяет этому документу вступить в силу, информирует ООН.
Согласно протоколу, это произойдет через 90 дней.
"Это указывает за значительную приверженность (стран мира) полному уничтожению ядерного оружия, что остается высшим приоритетом ООН в сфере разоружения", - прокомментировал ситуацию генсек ООН Антониу Гутерриш.
В минувшую пятницу Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали Науру и Ямайка.
Между тем, США на этой неделе призвали страны, ратифицировавшие ДЗЯО, отозвать свою поддержку этому документу.
В письме, которое имеется в распоряжении агентства Associated Press, говорится, что пять ядерных стран - США, Россия, КНР, Великобритания и Франция, а также союзники США по НАТО "единодушно выступают против возможных последствий" этого договора.
В послании США подчеркнули, что договор "поворачивает время вспять в процессе верификации и разоружения и представляет угрозу" для полувекового Договора о нераспространении ядерного оружия, который является краеугольным камнем глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения.
Договор о запрещении ядерного оружия, который вводит запрет на использование, разработку, производство, испытания, размещение, складирование, а также угрозу применения такого оружия, был принят голосами представителей 122 стран на Генеральной Ассамблее ООН в июле 2017 года. С тех пор документ подписали 84 страны, но не все ратифицировали его.