Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в конце января

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Гондурас стал 50-й страной, ратифицировавшей Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), что позволяет этому документу вступить в силу, информирует ООН.

Согласно протоколу, это произойдет через 90 дней.

"Это указывает за значительную приверженность (стран мира) полному уничтожению ядерного оружия, что остается высшим приоритетом ООН в сфере разоружения", - прокомментировал ситуацию генсек ООН Антониу Гутерриш.

В минувшую пятницу Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали Науру и Ямайка.

Между тем, США на этой неделе призвали страны, ратифицировавшие ДЗЯО, отозвать свою поддержку этому документу.

В письме, которое имеется в распоряжении агентства Associated Press, говорится, что пять ядерных стран - США, Россия, КНР, Великобритания и Франция, а также союзники США по НАТО "единодушно выступают против возможных последствий" этого договора.

В послании США подчеркнули, что договор "поворачивает время вспять в процессе верификации и разоружения и представляет угрозу" для полувекового Договора о нераспространении ядерного оружия, который является краеугольным камнем глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения.