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В Антарктиде появились обыкновенные комары

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Комары появились на популярной у туристов территории Антарктиды - острове Кинг-Джордж, сообщил в интервью "Интерфаксу" начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

"На острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, в том числе российская станция Беллинсгаузен, некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором - там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров - ручьи, речки, летом плюс 3, зимой - минус 5, климат мягкий", - сказал Клепиков.

Он добавил, что раньше ученые не сталкивались с комарами в Антарктиде. "Такой проблемы раньше в Антарктиде не было. Для ученых это необычная научно-прикладная работа, проект по изучению ситуации стартовал только в этом сезоне, проблема еще решается", - сказал руководитель экспедиции.

Клепиков отметил, что по инициативе Совета управляющих национальных антарктических программ было начато исследование и разработаны специальные ловушки для комаров. Исследования будут проводиться на всех станциях острова.

По словам ученого, на российской станции Беллинсгаузен комарами оказалось заражено одно из строений. Там проводится санитарная обработка.

Эндемичными для Антарктиды являются бескрылые комары-звонцы.

Антарктида Кинг-Джордж

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