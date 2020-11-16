Занесенные в Антарктику комары пока не стали частью естественных местообитаний

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Так называемые зимние комары, занесенные некоторое время назад в Антарктиду человеком, вероятно, пока не стали частью естественных местообитаний. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Пржиборо.

В феврале этого года в составе 65-й Российской Антарктической Экспедиции по заказу Арктического и антарктического НИИ Пржиборо выполнял полевые работы на Южном континенте, необходимость которых связана с появлением нового для этого региона вида комаров.

По словам ученого, речь идет о так называемых зимних комарах (семейство трихоцериды, Trichoceridae), похожих на комаров-долгоножек, но меньшего размера – около сантиметра в длину. Такие комары встречаются в холодное время, некоторые из их видов обитают в экстремально холодных регионах – в полярных пустынях Арктики и в горах, где способны жить лишь очень немногие насекомые. Личинки зимних комаров живут во влажных органических остатках.

Исследователь подчеркнул, что зимние комары не имеют отношения к кровососущим, они не кусаются и никак не вредят человеку, но могут быть опасны для уязвимой природы Антарктики.

"Появление в Антарктике чужеродных северных видов, которым климат и другие условия в принципе подходят, может серьезно изменить облик антарктических экосистем и привести к необратимым последствиям для местной флоры и фауны, в том числе к вымиранию местных видов", - предупредил Пржиборо.

Он рассказал, что в Антарктиде, а точнее – на одном из островов у ее побережья, обнаружен вид зимних комаров, широко распространенный на севере России и Европы – Trichocera maculipennis. По его словам, впервые этот вид комаров нашли в Антарктике 14 лет назад – на уругвайской станции Артигас, расположенной на острове Кинг-Джордж.

Комара завезли люди

"Откуда этот комар попал в Антарктику, пока неясно, но совершенно очевидно, что его завезли туда люди. Вероятнее всего, личинки приехали с продуктами (с овощами или с остатками почвы на них). Мы так уверенно об этом говорим по нескольким причинам. Во-первых, в Южном полушарии обитают совсем другие комары, а нашего вида и близких к нему там никогда не было. Во-вторых, в Антарктике вообще очень мало насекомых: в этом регионе было отмечено лишь два "местных" вида комаров, они очень мелкие, своеобразные и достаточно хорошо изучены", - рассказал исследователь.

За десять последующих лет новый комар расселился по острову, образовал устойчивые популяции на пяти научных станциях, а также встречался в их окрестностях. А в последние годы комар начал регулярно встречаться и на российской станции Беллинсгаузен, рассказал Пржиборо.

Три года назад была начата специальная международная программа по учету этого вида комаров на антарктических станциях острова Кинг-Джордж. Два года назад к ней присоединилась российская станция Беллинсгаузен. В рамках этой программы в зданиях каждой станции ежегодно устанавливают ловушки двух типов - липучки и ультрафиолетовые ловушки, которые привлекают комаров. Работники станции с декабря по март отмечают, сколько комаров попалось в ловушки, что позволяет понять, где комаров больше, а где их нет совсем, а также проследить динамику их численности.

Ученый отметил, что ловушки не дают возможности поймать всех комаров, а также не позволяют выяснить, где и в каких условиях развиваются их личинки. Последнее очень важно, чтобы понять, как поддерживается популяция комара и что можно сделать для ее уничтожения. В связи с этим перед ним стояла задача найти места развития личинок, как на станции, так и в естественных местах обитания.

Комары на российской станции

Пржиборо установил, что на российской станции все комары встречаются только в одном здании, которое используется для складирования и сортировки различного мусора, включая пищевые отходы. В этом здании он обнаружил несколько очагов развития личинок. Для массового развития комарам достаточно небольшого количества органических остатков, поэтому даже небольшие погрешности в практике хранения и утилизации мусора с появлением комара-вселенца оказались существенны. Для борьбы с комаром ученый сформулировал рекомендации по сортировке, хранению и утилизации мусора, а также дезинфекции помещения.

Обследование других строений станции и территории вне зданий не выявило очагов развития комаров. Это позволяет надеяться, что существующие места их размножения будут уничтожены, и проблема будет отчасти решена, отметил он.

Хрупкие антарктические экосистемы

Перед ученым также стояла задача выяснить, проник ли комар в естественные антарктические местообитания и появились ли его популяции на удалении от поселений человека. Пржиборо отметил, что на острове Кинг-Джордж не так много мест в природе, подходящих для размножения комаров, поскольку им нужны влажные органические вещества растительного или животного происхождения, в то время как большая часть острова покрыта ледником и безжизненна, а свободная от ледника территория бедна и подвержена иссушающему воздействию ветра.

Комар потенциально мог бы закрепиться в тех местах, где есть скопления пингвинов, гнездовые колонии гигантских буревестников или лежбища морских слонов, которые расположены по берегам Кинг-Джорджа и на мелких островках вокруг.

"Я обследовал несколько десятков таких колоний и лежбищ, начиная с ближайших к станции Беллинсгаузен и постепенно удаляясь от нее. В каждой точке я искал взрослых комаров, собирал органический субстрат в местах его скоплений и исследовал его на предмет наличия личинок. К счастью, ни в одной из обследованных точек мне не удалось найти ни одной личинки и ни одного взрослого комара! Не было найдено и каких-либо следов пребывания этих насекомых в природе. Так что, похоже, комар-вселенец пока не проник в естественные местообитания Антарктики", - заключил ученый.

Исследователь предупредил, что риск проникновения комара-вселенца в хрупкие антарктические экосистемы всегда остается, и, если это произойдет, то избавиться от него будет на порядок сложнее или вовсе невозможно.

Начатые Пржиборо в Антарктиде работы планируется продолжить.

В октябре начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков сообщил в интервью "Интерфаксу" о появлении чужеродных для континента комаров на острове Кинг-Джордж, в том числе на российской станции Беллинсгаузен. Он отметил, что по инициативе Совета управляющих национальных антарктических программ было начато исследование с использованием специальных ловушек. Этим исследованием охвачены все станции острова.