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Трамп заявил о прогрессе в решении конфликта в Нагорном Карабахе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о достижении существенного прогресса в переговорах по решению карабахского конфликта.

"Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией... Посмотрим, что произойдет, мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп напомнил, что в США проживает множество людей с армянскими корнями. "Они очень хорошие люди", - добавил президент.

"Многие наши жители – армянского происхождения. Они – замечательные, и мы им поможем", - сказал он, комментируя переговоры по карабахскому конфликту.

В пятницу глава госдепа Майк Помпео провел переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана.

"Во время встреч по отдельности с главой МИД Армении Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Байрамовым мы обсудили ключевые шаги, необходимые для прекращения насилия в Нагорном Карабахе. Обе стороны должны соблюдать прекращение огня и вернуться к серьезным переговорам", - написал Помпео в твиттере.

Ранее Трамп на предвыборном митинге в штате Невада отметил деловитость армянского народа и их верность родине. При этом в видеороликах, снятых на митинге, не было каких-либо упоминаний о конфликте в Нагорном Карабахе.

"Они хорошие люди, они также прекрасные бизнесмены", - заявил Трамп, выступая на митинге в Карсон-Сити.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром объявило о начале военной контрнаступательной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Ведомство назвало операцию ответом на армянские провокации.

В свою очередь Армения заявила о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Ереван и Баку объявили о гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта, оно вступило в силу в полночь воскресенья по местному времени (23:00 по Москве субботы, 17 октября). Однако стороны обвиняют друг друга в его нарушении.

Так, в воскресенье, 18 октября, Минобороны Карабаха сообщило, что ВС Азербайджана утром перешли в наступление на южном направлении фронта. В то же время Минобороны Азербайджана обвинило в нарушении перемирия Армению.

США Дональд Трамп Армения Нагорный Карабах

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