Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 27.10В России 1 547 774+16 550В мире 43 483 973+493 261

COVID-19 выявлен у главы отдела госдепа США после его визита в Европу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Тест главы отдела политического планирования госдепартамента США Питера Берковица показал положительный результат на коронавирус после того, как он посетил Великобритранию, Венгрию и Францию, сообщила The Washington Post.

Берковиц в ходе своей поездки в Европу встречался в Лондоне с чиновниками в МИД Великобритании. Кроме того, у него были встречи с высокопоставленными чиновниками в Будапеште и в Париже.

Как сообщил изданию один из чиновников, Берковиц не всегда соблюдал рекомендации по ношению маски и социальную дистанцию.

Отмечается, что представители администрации США поддерживают контакты с правительственными чиновниками в трех странах, которые посетил Берковиц.

По данным одного из собеседников газеты, других случаев заболевания COVID-19 в Венгрии, связанных с этой поездкой, зарегистрировано не было.

США Питер Берковиц

Новости по теме

Новости

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Госдеп США выразил солидарность с протестующими в Белоруссии

Более 500 уголовных дел за организацию беспорядков завели в Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 27 октября

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Представитель Коордсовета Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Неизвестные нарушили работу светофоров в Минске

Пандемия коронавируса

К протестам бизнеса против карантина в Италии присоединились радикалы

Трамп нашел опрос, по результатам которого он опережает Байдена

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Премьер Белоруссии счел общенациональную забастовку не состоявшейся

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям

Кадыров обвинил Макрона в вынуждении людей к преступлениям
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');