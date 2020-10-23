В Баку пообещали жестко ответить Еревану в случае обстрелов городов Азербайджана

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию о бомбардировке города Ханкенди.

"Утверждения армянской стороны о бомбардировке Ханкенди (армянское название Степанакерт) являются ложью и клеветой. Подобную ложь Армении разоблачают и международные журналисты, находящиеся в Ханкенди", - говорится в заявлении Гаджиева.

По его словам, в настоящее время со стороны представителей Армении и криминальной хунты звучат угрозы в обстрелах городов Азербайджана.

"Это показатель поражения и беспомощности Армении на поле боя. После ракетного удара по городу Гянджа вооруженные силы Армении еще не смогли прийти в себя от удара, нанесенного им на поле боя. Как заявил Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, если они еще раз посмеют атаковать ракетами азербайджанские города, то им будет дан еще более жесткий ответ на поле боя. В этой связи мы еще раз предупреждаем руководство Армении, совершившее военные преступления", - сказал он.