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В НКР сообщили о боях по всем направлениям зоны карабахского конфликта

В НКР сообщили о боях по всем направлениям зоны карабахского конфликта
Фото: Reuters

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - По всем направлениям зоны карабахского конфликта продолжаются бои, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Бои локального значения продолжаются по всем направлениям. Подразделения армии обороны успешно пресекают наступательные действия противника. Оперативная обстановка контролируется", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что в настоящее время боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

Нагорный Карабах Азербайджан Армения

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