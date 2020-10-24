В Карабахе сообщили об обстреле Степанакерта ракетами "Смерч"

Дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" (разработана в советское время НПО "Сплав", Тула) предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений ракетных войск и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника.

РСЗО "Смерч" позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га.

Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.