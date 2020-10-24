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В Карабахе сообщили об обстреле Степанакерта ракетами "Смерч"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) заявили о произошедшем накануне обстреле Степанакерта азербайджанской армией с использованием РЗСО "Смерч".

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Противник применил ракеты "Смерч" по мирному населению", - сказали в карабахском МЧС в субботу.

Из-за обстрела Степанакерту нанесен большой материальный ущерб.

Как отметили в ведомстве, в жилом районе пострадали частные дома, автомобили, объекты хозяйственного и бытового значения.

Служба по чрезвычайным ситуациям также представила кадры из Степанакерта, который подвергся обстрелу вечером 23 октября.

Дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч" (разработана в советское время НПО "Сплав", Тула) предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений ракетных войск и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника.

РСЗО "Смерч" позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га.

Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 24 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах НКР Степанакерт Азербайджан Смерч

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