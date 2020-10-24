Алиев заявил о готовности к переговорам при соблюдении перемирия

Президент Азербайджана снова отверг обвинения в вовлечении в конфликт иностранных военных

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан хоть сегодня готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но Армения продолжает грубо нарушать перемирие, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я говорил, что чем быстрее завершится военная часть проблемы, тем лучше. Мы хотим перейти за стол переговоров. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия и напала на Гянджу. Поэтому, если они сегодня остановятся, мы тоже остановимся, и дальше будут работать дипломаты", - сказал Алиев в интервью французской газете Le Figaro.

"Если, они не остановятся, то мы пойдем до конца с целью освобождения всех оккупированных территорий", - добавил президент Азербайджана.

По его словам, за стол переговоров можно будет вернуться, если Армения будет привержена базовым принципам, разработанным Францией, Россией и США.

Алиев заявил, что он "в этом процессе 17 лет", отметил, что "работал с двумя предыдущими президентами Армении, и мы добились прогресса, хотя и небольшого". "Мы встречались регулярно. Регулярно проводились встречи в Москве, Париже и Вашингтоне. Однако, когда Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян - ИФ) пришел к власти, он сделал практически все, чтобы сорвать переговорный процесс, не только своими заявлениями, но и своими военными провокациями. Два года и более с момента прихода к власти нет никаких процессов", - заявил президент Азербайджана.

"Конечно, я думаю, что политическое решение возможно. Однако правительство Армении должно понять, что теперь оно не в состоянии диктовать. Поскольку статуса-кво больше не существует, как и нет линии соприкосновения. Мы создали новую реальность, и они должны это учесть", - сказал глава азербайджанского государства.

Алиев отверг утверждения о вовлеченности Турции в конфликт и опроверг сообщения о присутствии иностранных военных на территории Азербайджана.

"С первых часов нападения Армении на Азербайджан, Турция, президент Турции и другие высокопоставленные официальные лица выразили решительную политическую поддержку Азербайджану, поддержку норм и принципов международного права и поддержку выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к немедленному и безоговорочному выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана", - заявил глава государства.

"Во-вторых, в Азербайджане нет ни одного иностранного бойца. Это фейковые новости, распространяемые некоторыми официальными лицами отдельных стран. Несмотря на это, по истечении более 20 дней поле начала боестолкновений, ни Франция, ни Россия не предоставили, ни одного доказательства. Подобные заявления давали французские и российские официальные лица, поэтому мы потребовали от них доказательств. Только слова, нет ни одного доказательства, ни одного факта", - сказал Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан не нуждается в иностранных военных, так как страна обладает стотысячной регулярной армией. "У нас есть современное оборудование, у нас есть мотивированные люди, которые на протяжении 30 лет страдают от оккупации. Если нам нужны будут еще силы, то мы мобилизуем дополнительный резерв. Это еще одна попытка представить Азербайджан как агрессора и попытка понизить потенциал азербайджанской армии на фоне поражений на поле боя", - сказал Алиев.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября после того, как Азербайджан заявил о начале военной операции, назвав ее контрнаступательной. Армения, в свою очередь, расценила действия Азербайджана как нападение. Стороны дважды объявляли режим прекращения огня: 10 и 18 октября. Тем не менее, бои не прекратились, продолжают звучать взаимные обвинения в обстрелах.