В Баку заявили о гибели 13-летнего россиянина при армянском обстреле

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в субботу в больнице скончался гражданин РФ Артур Владимирович Маяков (2007 г.р.), который получил ранения в результате ракетного удара со стороны ВС Армении по азербайджанскому городу Гянджа 17 октября.

Между тем помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил в своем твиттере о гибели 16-летнего подростка в результате ракетного обстрела ВС Армении города Тертер.

Таким образом, число мирных граждан в Азербайджане, скончавшихся в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении, увеличилось до 65.

В свою очередь в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) заявили о произошедшем накануне обстреле Степанакерта азербайджанской армией с использованием РЗСО "Смерч".

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября после того, как Азербайджан заявил о начале военной операции, назвав ее контрнаступательной. Армения, в свою очередь, расценила действия Азербайджана как нападение. Стороны дважды объявляли режим прекращения огня: 10 и 18 октября. Тем не менее, бои не прекратились, продолжают звучать взаимные обвинения в обстрелах.