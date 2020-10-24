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Свой первый визит новый руководитель Киргизии нанесет в Россию

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров совершит первый зарубежный визит в Россию, говорится в телеграм-канале киргизского лидера в субботу.

В сообщении не указаны сроки предстоящего визита.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Хроника 05 – 24 октября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия Садыр Жапаров

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