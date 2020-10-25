Жапаров подтвердил проведение выборов президента 10 января

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Досрочные выборы президента Киргизии состоятся в срок, обозначенный Центральной избирательной комиссией страны, заявил исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров в своем телеграм-канале в воскресенье.

"10 января 2021 года состоятся президентские выборы. А затем, после реформ, будут назначены выборы депутатов в парламент", - сообщил он.

"Парламентские выборы не состоятся в течение первого полугодия 2021 года, - отметил и.о. президента Киргизии. - Информация о том, что выборы депутатов назначены на 20 декабря, не соответствует действительности".

Накануне ЦИК Киргизии назначил досрочные выборы президента страны на 10 января.

21 октября Центризбирком назначил повторные выборы в парламент на 20 декабря. Однако 22 октября парламент Киргизии сразу в трех чтениях принял конституционный законопроект, предусматривающий приостановление повторных выборов в парламент и проведение выборов депутатов после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года. В этот же день Жапаров подписал соответствующий закон.

В субботу административный суд в Бишкеке признал недействительным решение ЦИК Киргизии о назначении повторных выборов депутатов парламента на 20 декабря.

Ситуация в Киргизии

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер Садыр Жапаров. Он заявил журналистам, что готов участвовать в выборах главы государства, если соответствующие изменения в законодательство примет парламент.

Согласно действующей Конституции Киргизии, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства.