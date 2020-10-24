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Лукашенко сообщил Помпео о национальном диалоге в Белоруссии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео рассказал "о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Белоруссии", сообщил государственный белорусский телеканал ОНТ в субботу.

По его данным, Лукашенко также подчеркнул, что Россия является главным союзником республики и особо отметил ее поддержку. "Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - передал телеканал содержание беседы.

Помпео, согласно данным телеканала, в свою очередь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Белоруссии и сторонником развития сотрудничества с республикой.

По информации телеканала, собеседники обсудили ситуацию в мире. "По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы", - сообщает телеканал.

Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Белоруссии и в США.

Белоруссия США Александр Лукашенко Майк Помпео

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