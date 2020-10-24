Александр Лукашенко и Майк Помпео провели телефонный разговор

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео позвонил в субботу президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

Содержание беседы пока неизвестно.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Массовые выступления оппозиции чаще всего проходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву. 13 октября она поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".