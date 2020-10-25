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В Ереване выразили недоумение на фоне заявлений Алиева об условиях перемирия

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ереван подтверждает готовность к мирному решению карабахского конфликта на основе компромисса и удивлен призывами Баку выразить приверженность базовым принципам урегулирования, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

"Премьер-министр Армении неоднократно заявлял о готовности и необходимости мирного решения конфликта в Нагорном Карабахе на основе взаимного компромисса", - сказала Геворкян "Интерфаксу" в воскресенье.

Она отметила, что ранее в интервью "Интерфаксу" премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что именно Азербайджан отказывается от достигнутых договоренностей, проявляя максималистскую позицию.

"Премьер Армении заявил, что когда Армения заявляет, что тот или иной компромисс для нее приемлем, который, казалось бы, до этого был приемлем и для Азербайджана, для него этот компромисс сразу же становится неприемлемым. Он сказал, что в тот момент, когда Армения выражает готовность к компромиссу, Азербайджан требует большего", - подчеркнула пресс-секретарь Пашиняна.

"Так что высказывание президента Азербайджана о том, что Армения должна заявить, что привержена основным принципам урегулирования, разработанным США, Россией и Францией, вызывают удивление, поскольку Армения всегда и сейчас привержена этим принципам", - сказала Геворкян.

Ранее в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Fox News заявил о готовности к перемирию при условии заявления Армении о приверженности основным принципам урегулирования, разработанным сопредседателями Минской группы ОБСЕ - США, Россией и Францией.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 18 октября, объявляли о режиме прекращения огня, но бои продолжаются.

Хроника 27 сентября – 25 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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