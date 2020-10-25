Алиев призвал Пашиняна вывести войска из Карабаха ради перемирия

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мировое сообщество, если оно хочет перемирия в Карабахе, должно оказать давление на Армению с тем, чтобы армянские войска покинули регион, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас есть условие. Если покровительствующие Армении страны, которые фактически создали условия для того, чтобы армяне оккупировали наши земли около 30 лет, хотят прекращения огня, то они должны оказать давление на Армению. Премьер-министр Армении (Никол Пашинян) должен заявить, что Армения уйдет с оккупированных территорий. Мы не слышали такого заявления. Напротив, он говорит о самоопределении народов и, по сути, разрушил переговорный процесс", - сказал Алиев в воскресенье на оперативном совещании с руководящим составом министерства обороны и командиров частей, находящихся на линии фронта.

"Прекращение огня не может быть без условий. Нас будут обманывать еще 27 лет, еще 30 лет, еще 30 лет сюда будут приезжать делегации, будут переговоры. Терпение азербайджанского народа иссякло. Двадцать восемь лет назад была создана Минская группа. Они обманывают нас двадцать восемь лет. Двадцать восемь лет нам обещали, говорили подождите, мы будем оказывать давление на Армению, мы сделаем это, мы сделаем то. Все это было ложью", - сказал президент Алиев.

Он также заявил, что Армения ежедневно получает современное вооружение. "Я должен сообщить, что сегодня Армения вооружается. Каждый день в Армению направляется самое современное вооружение. У нас есть список этого вооружения. Информация по всем рейсам у нас имеется: когда, во сколько, из какого города вылетел, когда достиг Еревана", - сказал Алиев.

По его словам, в боях в Карабахе ВС Азербайджана уничтожили и взяли в качестве трофея около 300 танков армянских военных. "Откуда у них столько денег? Они же бедная страна, у них нет ни денег, ни возможностей. Они получают это вооружение бесплатно. Мы уничтожили у них шесть ЗРК С-300. Их цена известна. Откуда все это?" - отметил он.

Алиев сказал, что ВС Азербайджана также уничтожили и другую военную технику противника: ЗРК "Тор", "ОСА", беспилотники, ракетные комплексы. "Все эту технику Армения получала и получает бесплатно", - утверждает президент Азербайджана.

Алиев заявил, что за неполный месяц боевых действий Азербайджанская армия заняла Физули, Гадрут, Джабраил, Зангилан, часть Губадлинского и Кельбаджарского районов. "Мы близки к поставленной цели. Я уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность", - сказал азербайджанский лидер.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян заявила "Интерфаксу", что Пашинян неоднократно заявлял о готовности к мирному решения конфликта, но Баку требует большего каждый раз, когда удается приблизиться к компромиссному решению.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 18 октября, объявляли о режиме прекращения огня, но бои продолжаются.