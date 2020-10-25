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В Минске задержаны фотокорреспонденты "Комсомолки" и газеты "Новы час"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В центре Минска начались задержания, в том числе журналистов, на фоне анонсированных белорусской оппозицией несанкционированных протестов в последний день так называемого народного ультиматума.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", возле площади Свободы задержаны два фотокорреспондента белорусских СМИ, которые готовились освещать протесты. К ним подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили следовать за ними в автобус.

В белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) агентству позже сообщили, что задержаны фотографы "Комсомольской правды" и издания "Новы час" Святослав Зоркий и Дмитрий Дмитриев.

Минск

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