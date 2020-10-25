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Более пяти тысяч протестующих вышли на улицы Минска

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Силовики в центре Минска пытаются помешать движению колонны из порядка четырех тысяч человек на проспекте Независимости, перекрыв участок рядом с площадью Победы.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, всего в несанкционированных протестах в Минске участвуют уже более пяти тысяч человек. Число протестующих быстро растет.

Как передает корреспондент "Интерфакса", колонна из нескольких сотен протестующих выдвинулась по улице Ленина в направлении Дворца спорта, дорогу им преградили силовики. Проезжая часть перекрыта несколькими грузовиками милиции и водометами. Силовики выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной. Они требуют от протестующих разойтись.

В свою очередь сторонники оппозиции также взялись за руки и начали формировать живую цепь, чтобы не позволить силовикам задержать участников акции.

Между тем, еще несколько сотен человек движутся колоннами от площади Свободы в стороны стелы "Минск город-герой". Они вышли на проезжую часть проспекта победителей. Пока дорогу им никто не преграждает.

Белоруссия Минск

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