"ЛУКОЙЛ" сократит инвестиции при сохранении низких цен на нефть

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сохранение низких цен на нефть заставит НК "ЛУКОЙЛ" вновь сокращать инвестиции.

"По миру огромное количество нефти сегодня законсервировано, и цена стабильно пока в пределах $40. Конечно, это низкая цена", - сказал президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. План спасения" на канале Россия 1.

"Идет резкое снижение инвестиционной активности нашей отрасли, что, конечно, в конечном итоге приведет к росту цены на нефть, да, к стабилизации рынка - это в будущем. Мы сегодня по отношению к нашим коллегам имеем дополнительную маржу за счет глубокой переработки нефти", - добавил он.

Алекперов напомнил, что из-за кризиса, который возник в период пандемии, "ЛУКОЙЛу" пришлось заморозить проекты примерно на $1,5 млрд. "Если этот период продлится, конечно, нам придется очередной раз смотреть на сокращение инвестиционных программ", - подчеркнул глава компании.

"Хуже того, что было в марте, в апреле, в июне месяце - я не думаю, что может быть", - добавил он.

Президент "ЛУКОЙЛа" прогнозирует сохранение текущей цены на нефть в течение ближайших месяцев. "Все эпидемии приходят и уходят, население мира растет, будет расти потребление энергии. Мы прогнозируем все-таки, что в ближайшие 2-3 месяца цена сохранится на уровне $40, с плановым повышением в первом квартале до $50", - сказал он .

"Все зависит от того, насколько быстро будет разработаны и внедрены в глобальном масштабе все те разработки, которые сегодня идут в борьбе с ковидом, насколько быстро будет побеждена эта пандемия и будет восстанавливаться рынок", - пояснил Алекперов.

Алекперов также отметил, что резкая отмена налоговых льгот негативно скажется на экономических результатах "ЛУКОЙЛа". "Мы десятилетия разрабатывали и обсуждали налог на НДД. Сегодня ежесекундно без обсуждения с нефтяными компаниями он начинает подвергаться ревизии. Конечно, это негативно скажется на наших экономических результатах", - сказал Алекперов.

"Наша компания и я лично понимаем ту сложную ситуацию, которая сложилась в нашей стране. Мы должны подставить плечо сегодня, для того, чтобы бюджет был наполнен. Потому что есть огромные социальные позиции, которые необходимо поддерживать и президенту, и правительству", - добавил он.

"Предстоит нам все равно диалог. Если мы этого не сделаем, я боюсь, что мы даже в 2023 году не сможем выйти на те показатели, которые мы имели в 2019 году. Поэтому мы посвятим 2021 год диалогу и с правительством, и с министерством", - сообщил Алекперов.