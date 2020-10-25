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Эрдоган повторил, что Макрону необходимо проверить психику

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье вновь счел, что французскому президенту Эммануэлю Макрону хорошо бы пройти психиатрическое обследование.

По словам турецкого лидера, "Макрон одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование".

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Аналогичные высказывания Эрдогана, прозвучавшие ранее, уже привели к тому, что Париж отозвал французского посла из Анкары для консультаций, а ЕС призвал президента Турции "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации".

Накануне Эрдоган заявил: "Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику".

Эти высказывания в Париже сочли неприемлемо грубыми.

Ранее этой осенью Макрон заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Франция Эммануэль Макрон

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