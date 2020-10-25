Очевидцы сообщили о звуках выстрелов у резиденции президента в Минске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Два хлопка, похожих на выстрелы, раздались у оцепления возле резиденции Александра Лукашенко в Минске после того, как туда стали стягиваться сторонники оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, участники акции в последний день "народного ультиматума" подошли вплотную к оцеплению у резиденции президента. Там выставлены заграждения системы "Рубеж".

Протестующие попытались вести диалог с силовиками, однако беседа не задалась. Одного из протестующих попытались задержать, его отбили сторонники. После этого у оцепления раздалось два хлопка.

Протестующие стали отходить от резиденции. Путь им преграждают автозаки.

Позднее очевидцы сообщили "Интерфаксу" о применении светошумовых гранат возле центрального РУВД Минска, где проходила колонна участников акции. Люди стали разбегаться по окрестным дворам. После этого в районе РУВД раздалось еще несколько хлопков. Информации о пострадавших нет.