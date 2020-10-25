Правозащитники насчитали почти 60 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В белорусских регионах прошли несанкционированные протесты в последний день так называемого "народного ультиматума", правозащитники сообщают о десятках задержанных.

Как рассказали в не зарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна", в списке задержанных на сегодняшних акциях уже почти 60 человек.

В целом, по информации правозащитников, о задержаниях известно в 13 городах: Минске, Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Речице, Пинске, Лиде, Борисове, Новополоцке, Витебске, Ляховичах и Жодино.

Как сообщают очевидцы и СМИ, в Гродно собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Задержаны десятки людей.

В Лиде протестующие тоже вышли на улицы. Агентству "Интерфакс" в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома подтвердили и факт задержаний, и применение в Лиде слезоточивого газа.

Акции протеста прошли также в Бресте и Пинске, очевидцы сообщают о задержаниях.

Несколько сотен человек вышли на центральные улицы Витебска. О массовых задержаниях не сообщается, но по информации Белорусской ассоциации журналистов в Витебске был задержан корреспондент "Белсат" Дмитрий Казакевич.

Прошли акции в Новополоцке и Полоцке. В Новополоцке, по словам очевидцев, происходили жесткие задержания, одному из протестующих впоследствии вызывали скорую помощь.

Вышли протестующие и в Гомеле, но сотрудники правоохранительных органов не дали им собраться в колонну.

Известно об акциях и в небольших городах, к примеру, в Новогрудке и Ляховичах.