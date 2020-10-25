Появились первые экзит-полы по местным выборам на Украине

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На мэрских выборах в Киеве, Харькове и Одессе лидируют действующие главы городов - Виталий Кличко, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов. Об свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире "Украины-24" в воскресенье вечером.

Киев

Согласно результатам опроса, за Кличко проголосовали 45,93% жителей Киева. За представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Попова проголосовали 9,62%, за представителя партии "Слуга народа" Ирину Верещук - 8,53%, за представителя ВО "Батькивщина" Алексея Кучеренко - 7,82%, за представителя партии "Голос" Сергея Притулу - 7,27%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Харьков

На выборах городского головы Харькова за Кернеса проголосовали 57,9% жителей города. На втором месте - Александр Фельдман, за него проголосовали 12,12%, на третьем - Алексей Кучер, за него проголосовали 11,98%, на четвертом - Олег Абрамичев (6,23%), на пятом - Игорь Черняк (4,51%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Одесса

Действующий мэр Одессы Труханов, по данным экзит-пола, набирает 34,4% голосов жителей города. На втором месте - представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик, за него проголосовали 17,93%, на третьем - представитель "Слуги народа" Олег Филимонов, за него проголосовали 13,75%, на четвертом - представитель "Европейской солидарности" Петр Обухов (12,52%), на пятом - представитель Украинской морской партии Сергей Кивалов (5,44%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Выборы в горсовет Киева

Также к настоящему моменту появились данные экзит-пола группы "Рейтинг" по выборам в городской совет Киева, представленные в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером.

Из результатов опроса на выходах с избирательных участков следует, что на выборах в горсовет Киева лидирует партия "УДАР" Виталия Кличко, за которою проголосовали 21,3% избирателей. На втором месте с 18% голосов идет партия "Европейская солидарность", на третьем - "Слуга народа" с 9,5% голосов. На четвертом месте партия "Еднисть" Александра Омельченко с 6,8%, на пятом - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,7% голосов. Далее идет партия "Батькивщина" - 6,6%.

Остальные партии набирают менее 4% голосов избирателей.

Социологическая группа "Рейтинг" провела экзит-пол на выборах мэра и горсовета Киева, который проводился на 100 избирательных участках Киева. Количество опрошенных - 10 402 респондента. Ошибка выборки не превышает 1%.

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