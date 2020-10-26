В партии Кличко заявили, что он побеждает в первом туре выборов мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко Фото: Михаил Маркив/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Действующий киевский городской голова Виталий Кличко побеждает в первом туре прошедших в воскресенье местных выборов, набрав 50,9% голосов избирателей, сообщила председатель избирательного штаба партия "Удар Виталия Кличко" Оксана Продан.

"Имеем уже 99% участков, которые предоставили свою информацию о том, кто и сколько получил, кандидаты в мэры и политические силы, на выборах в Киеве... По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы", - сказала Продан на онлайн-брифинге в понедельник.

Ранее сам Кличко сообщал в своем фейсбуке, что получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем вынужден уйти на самоизоляцию.