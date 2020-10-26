В Италии известные шеф-повара призвали снять ограничения на работу ресторанов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Группа известных итальянских шеф-поваров обращается к правительству с призывом отказаться от запрета на работу ресторанов после 18:00, передает телеканал TGcom24.

Рестораторы обещают не нарушать предписания властей, однако предупреждают, что последствия для их бизнеса будут крайне тяжелыми.

"Нас наказывают за чужие ошибки. Нужно разрешить работать тем ресторанам, которые соблюдали все требования властей", - сказал владелец и шеф-повар знаменитого в Италии ресторана Osteria Francescana (город Модена) Массимо Боттура.

"Рестораны, которые соблюдают все санитарные требования, должны иметь право работать", - отметил, со своей стороны шеф-повар Макс Машья из ресторана San Domenico (Имола).

Его прогноз - крайне пессимистичный. "Мы соблюдали все правила, вводили меры по соблюдению дистанции между посетителями. Однако для ресторанов - ужин - это крайне важно в плане доходов. Именно ужин дает нам средства на то, чтобы продолжать бизнес. Поэтому распоряжение прекращать работу в 18:00 равносильно требованию попросту закрыть наши заведения", - заявил он.

Согласен с ним шеф-повар ресторана Duomo (Рагуза) Чиччо Сультано. "У меня нет слов. Если нам запрещено работать после 18:00, то есть смысл вообще открываться только на обед. Либо можно вообще не открываться", - написал он в инстаграме.

В свою очередь, шеф-повар из Рима Кристина Боуэрман заверила, что никогда не будет протестовать против распоряжений властей, призванных сохранить людям жизнь, однако при этом считает, что правительство ничего не сделало для подготовки страны ко второй волне коронавируса, несмотря на то, что она была ожидаема.

Против распоряжения правительства выступили и другие известные итальянские шеф-повара, такие как Антонино Каннаваччуоло, Давиде Ольдани, Андрэа Бертон.

На выходных премьер Италии Джузеппе Конте объявил о решении ввести дополнительные меры по борьбе против распространения COVID-19. В частности, он обязал рестораны и бары закрываться в 18:00. В последние дни в нескольких крупных итальянских городах сообщалось о ночных беспорядках: местные жители протестовали введения там комендантского часа.