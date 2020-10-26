Госслужащие в Германии добились повышения зарплат

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Зарплаты госслужащих федерального и муниципального уровней в Германии с апреля 2021 года вырастут на 1,4% (минимум на 50 евро), а с апреля 2022 года - еще на 1,8%.

Кроме того, все бюджетники до конца текущего года получат так называемую коронавирусную премию в размере от 300 до 600 евро, сообщает Deutsche Welle. Для медицинского персонала были согласованы особые условия повышения размеров оплаты труда. Кроме того, проходящие профобучение на предприятиях будут получать на 25 евро больше.

Такими стали итоги четырехдневных переговоров профсоюза работников сферы обслуживания Ver.di и Объединения коммунальных союзов работодателей Германии (VKA), завершившиеся в минувшие выходные.

Для тех госслужащих, чья работа оплачивается по нижнему разряду тарифной сетки, общее повышение составит 4,5%, заявил глава Ver.di Франк Вернеке.

Постепенное повышение зарплат затронет около 2,3 млн человек.

Профсоюз требовал в течение 12 месяцев повысить зарплату бюджетникам на 4,8%, или минимум на 150 евро, а оплату стажеров и проходящих профессиональное обучение - на 100 евро. Кроме того, Ver.di настаивал на улучшении условий работы в предпенсионный период и сведении к минимуму разницы в продолжительности рабочего времени госслужащих в "новых" и "старых" землях. В свою очередь, VKA предлагал трехэтапное увеличение зарплат на 3,5%, растянутое до марта 2023 года.