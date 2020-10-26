Оппозиция заявила о фальсификации результатов выборов в Киеве

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Результаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета пытаются исказить криминальными методами, заявили в киевском избирательном штабе партии.

"Мы получили достоверную информацию о готовящейся попытке хищения голосов, отданных за нашу политическую силу, в пользу другой партии. Злоумышленники намереваются похитить избирательные бюллетени с голосами, отданными за "Оппозиционную платформу - За жизнь" в участковых избирательных комиссиях в Дарницком, Шевченковском и Оболонском избирательных округах, при готовящемся пересчете бюллетеней", - говорится в обнародованном в понедельник вечером заявлении.

В связи с этим ОПЗЖ обращается к членам избирательных комиссий с требованием не выполнять преступные указания, от кого бы они не исходили.

"Напоминаем об уголовной ответственности за попытки фальсификации итогов голосования. Требуем от правоохранительных органов немедленно отреагировать на поступившую информацию и предотвратить попытку совершения уголовного преступления", - говорится в заявлении.