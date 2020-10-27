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Бельгийский шоколатье признан лучшим в мире кондитером

Бельгийский шоколатье признан лучшим в мире кондитером
Фото: Reuters

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Приз "Лучший кондитер мира" был присужден в понедельник бельгийскому шоколатье Пьеру Марколини, сообщили СМИ Бельгии.

Это произошло на знаменитом звездном смотре World Pastry Stars 2020, организованном в нынешнем году из-за пандемии коронавируса в виртуальной форме.

Жюри, состоящее из независимых журналистов, единогласно избрало бельгийца.

Марколини уже был провозглашен чемпионом мира в области кондитерских изделий в 1995 году в Лионе. В том же году он основал в Брюсселе компанию La Maison Pierre Marcolini.

Сегодня она насчитывает более 40 бутиков, помимо Бельгии, в частности, во Франции, Великобритании, Японии и Китае.

Бельгия

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