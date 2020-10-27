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Почти 600 человек задержали на акциях протеста в Белоруссии в понедельник

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Более 580 человек задержаны на протестных акциях в понедельник в Белоруссии.

Пресс-служба министерства внутренних дел страны сообщает во вторник, что вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 581 человек, из них в Минске – 486. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 434 человека.

По данным МВД, в понедельник в различных населенных пунктах страны зафиксировано "несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тыс. человек".

Так, в Минске в 14:00 на площади Независимости разрозненные группы людей образовали колонну и прошли до улицы Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты вузов. В 17:00 протестующие разошлись.

"Вечером в результате массированного распространения различными деструктивными телеграм-каналами протестных призывов зафиксированы массовые сборы и групповые шествия на центральных улицах столицы агрессивно настроенных граждан. Ими предпринимались многочисленные попытки блокирования движения транспорта, оказания неповиновения и сопротивления при задержаниях", - проинформировали в МВД.

Там также сообщили, что были замечены случаи организации "ложной занятости путей (закорачивание рельсов металлической проволокой) на участках железной дороги. Как отмечается, при определенных условиях это могло привести к чрезвычайным ситуациям.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с ультиматумом, в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

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