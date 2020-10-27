Лукашенко обвинил протестующих в переходе к терроризму

Он пообещал это пресечь, а всем согражданам предложил выбирать, где и как они хотят жить

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Организаторы протестов в Белоруссии прошли "по методичке цветных революций" семь-восемь этапов, и им осталось совсем немного, заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, протестующие радикализировались и развернули "уже не информационную, а террористическую войну" против власти. Его цитирует "БелТА".

"Следующий этап - радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заявил белорусский лидер.

"В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, - сказал он. - Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться".

"Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить", - добавил Лукашенко.

Ультиматум властям страны выдвинула экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская, которая не признает официальные результаты президентских выборов 9 августа. Вскоре после дня голосования ее вынудили уехать из Белоруссии в Литву, как и многих лидеров оппозиции.

Находясь за границей, она в октябре выдвинула властям Белоруссии ультиматум: если до 26 октября не будут выполнены все требования оппозиции, она призовет ко всеобщей забастовке. Среди требований протестующих - отставка Лукашенко, новые выборы и освобождение политзаключенных.

27 октября напомнил, что раньше призывал силовиков работать с протестующими "аккуратно", хотя было обострение и "протестуны" "болтались по улицм", но "красную черту" на тот момент они еще не перешли. В последние несколько дней, по словам Лукашенко, "по многим направлениям они эту красную черту перешли".

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - цитирует "БелТА".

Еще одним примером он назвал попытки "перерезать" несколько светофоров в Минске.

"Ломают, крушат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ: "Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать".

После неожиданной встречи Лукашенко 10 октября с некоторыми арестованными оппозиционерами часть арестованных была переведена под домашний арест или отпущена, но милиция начала жестче разгонять уличные протесты и проводить задержания, в том числе применяя спецсредства.

26 октября в МВД Белоруссии заявили, что протестующие в Минске пытались жечь покрышки.