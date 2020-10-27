В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали более 100 тыс. человек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Более 100 тысяч человек эвакуируют на юге американского штата Калифорния из-за лесных пожаров, сообщает телеканал CNN.

Два пожара, которые полыхают в округе Ориндж, уже прошли площадь свыше 4 тыс. гектаров.

С огнем борются около 700 пожарных, двое из них в понедельник получили сильные ожоги. Чтобы обеспечить безопасность населения, энергетические компании в понедельник отключили электричество почти у 320 тыс. пользователей.

Лесные пожары в штате Калифорния c начала этого года уничтожили более 1,62 млн гектаров. До этого года в один сезон в Калифорнии никогда не сгорало больше 809,3 тыс. гектаров. В 2018 году в Калифорнии выгорело 675,8 тыс. гектаров.