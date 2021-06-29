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В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков

В Калифорнии конфисковали 6800 кг незаконных фейерверков
Фото: Michael Smith/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Калифорнии конфисковали 6804 кг нелегальных фейерверков и $1 млн в рамках расследования распространения крупной партии незаконных взрывчатых веществ. Об этом сообщает Associated Press.

В нескольких штатах США население призывают отказаться от использования фейерверков на День независимости, отмечаемый 4 июля. Власти опасаются, что это может стать причиной лесных пожаров в условиях засухи. В этом году уже были выявлены несколько подобных случаев, в том числе по вине ребенка, который зажег фейерверк.

В марте в Калифорнии из-за мощного взрыва фейерверка погибли два человека, а также был нанесен ущерб на сумму не менее $3,2 млн.

США Калифорния

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