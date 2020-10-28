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Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном в Москве без условий

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к переговорам в российской столице с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но сомневается в способности Еревана к конструктивной работе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Я такого приглашения (для переговоров в Москве - ИФ) не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся", - сказал Алиев в интервью "Интерфаксу".

Алиев подчеркнул, что считал эти встречи позитивными, так как Россия, как сопредседатель Минской группы, играет особую роль в урегулировании.

"Россия всегда поддерживала тесные связи и с Арменией, и с Азербайджаном, и сегодня в плане политического, экономического взаимодействия Россия очень активно сотрудничает с Азербайджаном и Арменией, является нашим соседом. Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас... Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали, и будем рассматривать", - отметил он.

Президент Азербайджана заявил, что готов приехать в Москву на переговоры с премьером Армении, "причем, как вы говорите, без всяких условий".

РФ Азербайджан Ильхам Алиев Армения Никол Пашинян

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