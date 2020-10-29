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ЕС счел неприемлемым продолжение боев в Карабахе после трех перемирий

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз напомнил сторонам нагорно-карабахского конфликта об обязательствах по защите жизни гражданского населения и призвал их безотлагательно начать предметные переговоры по мирному урегулированию.

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"Европейский союз считает неприемлемым, что после трех соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве России, Франции и США, боевые действия в Нагорном Карабахе и вокруг него продолжаются, и появляется все больше сообщений о жертвах среди мирных жителей", - заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский Союз напоминает сторонам конфликта об их обязательствах по защите жизней гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом. ЕС настоятельно призывает стороны безотлагательно начать предметные переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, как это было согласовано в Вашингтоне 25 октября", - отмечается в заявлении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября, несмотря на три договоренности о "гуманитарном перемирии" в зоне конфликта.

Последнее соглашение было достигнуто 25 октября при посредничестве США. Режим прекращения огня должен был начать действовать с 8:00 местного времени 26 октября, но спустя несколько минут после этого времени появились сообщения о нарушении перемирия. Две предыдущие договоренности также были моментально нарушены.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 29 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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