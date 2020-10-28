Рынки акций Европы снизились на опасениях по поводу новых ограничений

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы значительно снизились, завершив в минусе третью сессию подряд на фоне усиливающихся опасений по поводу влияния второй волны пандемии коронавируса на экономику.

Давление на рынки оказали сообщения СМИ о том, что Германия и Франция готовятся ввести новые ограничительные меры для сдерживания резкого роста числа заражений.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,95% и составил 342,17 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 2,55%, германский DAX упал на 4,17%, французский CAC 40 - на 3,37%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 4,06% и 2,66% соответственно.

Коронавирусная инфекция COVID-19 продолжает стремительно распространяться в странах Европы, в частности, во Франции, Италии и Испании, становится все сложнее взять вирус под контроль. В этих странах власти постепенно ужесточают меры по борьбе с COVID-19, в том числе вводят комендантский час в ночное время и ограничивают работу общественных заведений.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Европе с начала пандемии зафиксировали свыше 8,7 млн случаев коронавируса, более 255 тыс. инфицированных скончались.

Новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса вводятся в Германии со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам консультаций с руководителями федеральных земель ФРГ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство обсуждают в среду возможные дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, сообщило французское телевидение.

По словам аналитиков итальянского банка UniCredit, угроза новых ограничительных мер, введение которых серьезно сказалось на экономике во время первой волны пандемии весной и летом, "сильно подпортило" настроения участников биржевых площадок.

Кроме того, давление на рынки оказывает неопределенность результатов президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Тем временем трейдеры оценивают очередную порцию квартальных отчетов компаний. Серьезные потери в среду несут акции банков.

Котировки акций Deutsche Bank AG снизились на 1,9%, несмотря на то, что германский банк в третьем квартале получил чистую прибыль, при этом показатель оказался существенно выше прогноза, в том числе благодаря хорошим результатам инвестиционного бизнеса.

Акции Puma SE подешевели на 3,8%. Германский производитель спортивных товаров увеличил прибыль и выручку в третьем квартале, но сообщил, что не может предоставить прогноз финпоказателей на текущий год в целом из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.

Цена бумаг PSA Group упала на 4,5%. Французский автопроизводитель в третьем квартале сократил выручку менее чем на 1% и сообщил, что ожидает снижения продаж автомобилей в Европе по итогам года на четверть.

Бумаги Carrefour SA потеряли в цене 0,1%. Французский ритейлер зафиксировал рост сопоставимых продаж в третьем квартале и подтвердил целевые показатели, установленные в рамках плана финансового развития Carrefour до 2022 года.

Капитализация BASF SE уменьшилась на 6,7%. Германская нефтехимическая компания, одна из крупнейших в мире, подтвердила предварительные результаты за третий квартал и оставила в силе прогноз на текущий год в целом.

Акции Sopra Steria Group SA рухнули на 12,9%, оказавшись в лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600. Французская компания, занимающаяся информационными технологиями, сократила выручку в третьем квартале, главным образом из-за слабой деловой активности в авиационном секторе.

Падение цен на нефть оказало давление на акции крупных энергетических компаний. Котировки бумаг BP PLC (SPB: BP) и Total (SPB: TOT) SE снизились на 1,2% и 3,5% соответственно.