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У 75-летнего президента Алжира заподозрили коронавирус

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Германию для проведения медицинского обследования после ухудшения самочувствия, пишут в среду местные СМИ со ссылкой на заявление администрации президента.

Пандемия коронавируса

"Президента республики Абдельмаджида Теббуна вечером 28 октября доставили в Германию для проведения тщательного медицинского осмотра по рекомендации медицинского персонала", - гласит заявление.

Накануне президент был госпитализирован в госпиталь в Айн-Надже в пригороде алжирской столицы.

75-летний лидер Алжира в субботу сообщил, что принял решение уйти на самоизоляцию, поскольку у нескольких его старших советников был диагностирован коронавирус. Теббун, однако, поспешил заверить, что "здоров и продолжает работать".

Алжир Абдельмаджид Теббун

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