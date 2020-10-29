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WSJ сообщила о причастности россиянки к составлению "досье" на Трампа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - 40-летняя уроженка России Ольга Галкина участвовала в составлении так называемого "досье" на президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, летом 2016 года к Галкиной с запросом обратился Игорь Данченко, с которым она дружила со школьных лет в Перми. Данченко, пишет WSJ, в то время работал на бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила попросил Галкину найти потенциально компрометирующую информацию о связях Трампа с Россией.

На момент запроса Галкина работала на Кипре в филиале XBT Holding SA - компании веб-сервисов, принадлежащих предпринимателю Алексею Губареву, наиболее известной своим интернет-хостингом Webzilla, отмечает WSJ.

Согласно публикации, именно Галкина заявила об ответственности Webzilla за взлом почты Демократического национального комитета (ДНК) и назвала Губарева экспертом по хакерским атакам, завербованным российскими спецслужбами. Кроме того, по данным издания, россиянка рассказала о встрече адвоката Трампа Майкла Коэна с российскими чиновниками в Праге.

Отмечается, что позднее Галкина была уволена из компании XBT Holding SA после конфликта с работодателем.

Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Стилом составила так называемое досье на Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года.

США Россия Дональд Трамп Ольга Галкина Игорь Данченко Кристофер Стил XBT Holding SA Fusion GPS

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