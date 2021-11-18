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Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed
Российский бизнесмен Алексей Губарев. Архивное фото
Фото: PA Wire/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Губарев прекратил судебную тяжбу с американским изданием BuzzFeed, опубликовавшим в 2017 году досье на экс-президента США Дональда Трампа, в котором упоминался истец.

"Губарев решил прекратить судебный спор против BuzzFeed из-за публикации досье в январе 2017 года. Федеральный суд постановил, что BuzzFeed имел право опубликовать досье, поскольку оно было частью правительственного расследования, и Губарев принимает это решение", - говорится в заявлении издания.

BuzzFeed подчеркивает, что во время публикации досье читателям объяснялось, что данные являются неподтверждёнными.

"С тех пор BuzzFeed не получил никакой информации, которая подтверждала бы утверждения о Губареве или компаниях, которые он возглавлял", - уточняет издание.

Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом составила так называемое досье на Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В них сообщалось, что Губарев, являвшийся владельцем компании веб-сервисов XBT Holding SA и Webzilla, встречался в Праге с доверенным лицом Трампа и якобы обсуждал диверсии в отношении электронных систем Демократической партии США. Губарев данные обвинения отрицает и подал против издания в суд иск о клевете.

Алексей Губарев BuzzFeed Дональд Трамп

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