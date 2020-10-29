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Сенатор США призвал ввести санкции против "хакеров из ГРУ"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Боб Менендес призвал администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении граждан РФ, которых США недавно обвинили в серии кибератак по всему миру, якобы совершенных в интересах российской разведки.

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"Я обращаюсь к вам с настоятельным призывом ввести санкции в соответствии со статьей 224 закона "О противодействии американским противникам посредством санкций" (CAATSA) в отношении пяти российских граждан, недавно обвиненных Министерством юстиции в киберпреступлениях. (...) Угроза пагубной российской киберактивности реальна, и Министерство финансов должно направить российскому правительству сигнал о нулевой терпимости, чтобы предотвратить будущие атаки", - говорится в письме Менендеса министру финансов Стивену Мнучину. Его текст опубликован на сайте комитета по иностранным делам Сената.

На прошлой неделе американские судебные власти предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции. Минюст США назвал фигурантами этого дела Юрия Андриенко, Сергея Детистова, Павла Фролова, Анатолия Ковалева, Артема Очиченко и Петра Плискина.

По данным Минюста США, судебные власти Питтсбурга также обвинили хакеров и "их сообщников" в кибератаках на лабораторию Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года. Обе организации занимались расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Кроме того, россиян обвиняют в кибератаках на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, целью которых стали спортсмены, официальные лица Южной Кореи, представители Международного олимпийского комитета и простые граждане страны.

Министерство утверждает, что все обвиняемые - граждане РФ, проживают на родине, служат в подразделении 74455 ГРУ. По мнению американских следователей, это же подразделение стоит за попытками РФ повлиять на результаты выборов в 2016 году в США.

Москва отвергает обвинения западных стран в организации кибератак и предлагает Вашингтону начать между странами диалог по кибербезопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обвинения в адрес российских спецслужб являются рецидивом оголтелой русофобии.

США Россия Боб Менендес

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