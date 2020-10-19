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США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах

США предъявили шести россиянам обвинения в хакерских атаках в трех странах
Фото: Reuters

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции, сообщает Associated Press.

Согласно данным минюста США, судебные власти Питтсбурга также обвинили хакеров и "их сообщников" в кибератаках на лабораторию Портон-Даун в Великобритании и ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года. Обе эти организации занимались расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По информации американской стороны, все шесть фигурантов дела - сотрудники российской разведки. Согласно данным американского следствия, они, в частности, применяли вирус NotPetya, от которого пострадали Украина, страны Западной Европы, США.

В американской прокуратуре подчеркнули, что эти хакеры служат в том же подразделении российской военной разведки, которое, по мнению Вашингтона, пыталось повлиять на выборы 2016 года в США.

Американские СМИ отмечают, что фигуранты дела - Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин.

"Ни одна страна так целенаправленно и безответственно не превращает свой кибернетический потенциал в оружие, как это делает Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб, чтобы добиться небольшого тактического преимущества", - заявил помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Демерс.

Россия ранее не раз отвергала обвинения в деструктивных кибер-операциях против других стран.

США Россия Франция Украина

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