Банк Японии ухудшил прогноз по ВВП на текущий финансовый год

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Банк Японии сохранил прежние параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, которое завершилось в четверг.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

Целевой объем программы выкупа биржевых индексных фондов (ETF) сохранен на уровне 12 трлн иен ($115,04 млрд), лимит для покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций - 20 трлн иен, говорится в сообщении Банка Японии.

Регулятор ухудшил прогноз о снижении ВВП Японии на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, до 5,5% с ожидавшихся ранее 4,7%, что связано, главным образом, с более медленным, чем ожидалось, восстановлением спроса на услуги.

В то же время в квартальном отчете центробанка отмечается, что "экономическая активность в Японии постепенно повышается, и последствия пандемии COVID-19 ослабевают". В связи с этим, ситуация в экономике страны, "вероятно, продолжит улучшаться".

Прогноз роста ВВП Японии на следующий финансовый год повышен Центробанком до 3,6% с ожидавшихся в июле 3,3%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания, ключевой показатель инфляции в стране, согласно прогнозу Банка Японии, в текущем финансовом году снизятся на 0,6% (предыдущий прогноз - минус 0,5%). В ближайшие два года японскому ЦБ не удастся добиться 2%-й инфляции: по итогам финансового года, который завершится в марте 2023 года, потребительские цены, как ожидается, вырастут лишь на 0,7%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,4% на торгах в четверг. Курс доллара США к иене поднялся до 104,43 иены по сравнению со 104,32 иены накануне.