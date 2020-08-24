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Госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда, и сократить его будет сложно

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Страны во всех регионах мира наращивают расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19, в результате чего госдолг достиг уровней, невиданных со времен Второй мировой войны, пишет The Wall Street Journal.

В государствах с развитой экономикой в июле размер долгов достиг 128% мирового ВВП, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Для сравнения: в 1946 году этот показатель составлял 124%.

Сейчас правительствам следует не беспокоиться о росте задолженности, а вместо этого стоит сосредоточиться на контроле над распространением заболевания, полагает Гленн Хаббард, который возглавлял экономический совет при президенте США Джордже Буше.

"Аналогия с войной совершенно верна, - полагает он. - Мы вели и ведем войну. Это вирус, а не иностранная держава, но расходы не должны становиться проблемой".

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После Второй мировой войны развитые страны быстро сократили размеры долга во многом благодаря быстрому экономическому росту. К 1959 году отношение долга к ВВП сократилось более чем вдвое - до менее чем 50%. На этот раз, вероятно, достичь таких результатов будет сложнее по причинам, связанным с демографией, технологиями и более медленным восстановлением экономики.

В послевоенную эпоху оптимизма рождаемость резко выросла, что привело к увеличению числа домовладений и рабочей силы. До конца 1950-х годов экономика росла в среднем примерно на 5% в год во Франции и Канаде, почти на 6% в Италии и более чем на 8% в Германии и Японии. В США ежегодный подъем составлял порядка 4%.

"Нам повезет, если в следующее десятилетие темпы будут составлять хотя бы половину от этих ", - сказал Натан Шитс, бывший заместитель министра финансов США и нынешний главный экономист PGIM Fixed Income (входит в Prudential Financial Inc.).

В последние годы экономика США, Великобритании и Германии росла примерно на 2% в год, в Японии и Франции рост был ближе к 1%. ВВП Италии почти не изменился.

Хотя победа над коронавирусом может вызвать всплеск оптимизма, послевоенный бум сложно воссоздать. В развитых странах замедлился рост населения, рабочая сила сокращается по мере старения общества, а производительность снижается, отмечается в статье.

К началу 1960-х годов все государства G-7 показывали прирост населения на 1% или более. Сейчас же ни в одной из семи крупнейших стран мира рост этого показателя не дотягивает до 1%, а в Японии и Италии он снижается.

Быстрый рост экономики и сокращение военных затрат в послевоенные годы способствовали снижению долга. В США федеральные расходы упали более чем вдвое в период с 1945 года по 1947 год.

Сворачивание действия различных стимулирующих программ, запущенных на время пандемии (увеличенные пособия по безработице и прямые выплаты средств физлицам), снизит государственные расходы, но не так сильно, как это произошло после окончания войны.

При этом нынешний значительный объем задолженности стран не обусловлен только пандемией. С 1980-х годов, даже не во времена рецессий в экономиках, долг США, Японии и европейских государств увеличивался, в основном, из-за расходов на здравоохранение и пенсии.

После войны развитые страны снизили уровень заработной платы и ослабили контроль над ценами, в результате чего всплеск инфляции помог сокращению долга. Сейчас признаков ускорения темпов роста потребительских цен не видно, несмотря на огромные затраты на стимулирование экономики.

Развитые государства могут в конечном итоге принять мир с гораздо более высоким объемом госдолга, пишет WSJ.

Центральные банки купили огромные объемы госбумаг, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки и поддержать рост экономик. Это уменьшило количество гособлигаций, находящихся в собственности населения, и проценты, выплачиваемые по ним, в основном возвращаются правительству.

Так, из $26 трлн госдолга США свыше $4 трлн принадлежит Федеральной резервной системе. Банк Японии владеет гособлигациями более чем на $4 трлн, то есть еще более значительной долей госдолга страны, который составляет $11 трлн.

При этом пример Японии показал, что долг может увеличиваться в течение длительного времени, значительно превышая 200% ВВП, но не вызывая финансового кризиса.

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