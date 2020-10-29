Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

Литва заявила о закрытой границе с Белоруссией

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия в четверг во второй половине дня закрыла границу с Литвой, мотивируя это требованиями безопасности из-за распространения коронавируса, сообщили агентству BNS в МВД Литвы.

"От уполномоченных Службы охраны госграницы (СОГГЛ) мы узнали, что на границе Литвы и Белоруссии не пропускают легкий транспорт, мотивируя COVID-19", - сказала BNS советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.

По ее словам, сейчас представители Литвы пытаются связаться с белорусской стороной для детального прояснения ситуации.

Ранее в четверг белорусские СМИ стали публиковать информацию о закрытии границы с Литвой.

"К сожалению, действительно граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", - рассказал белорусскому сайте Onliner оперативный дежурный пункта пропуска Гродненской погранслужбы, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Литвой.

Очевидцы сообщают о подобной ситуации и на границе с Польшей. К примеру, микроавтобусы с пассажирами не впускают в пункте пропуска Брузги.

Мужчина, который пытается въехать в Белоруссию с Украины, рассказал интернет-порталу Tut.by, что погранпереход "Новая Гута" закрыт со стороны Украины. Стоит больше десяти машин, рейсовый автобус, фуры. Из Белоруссии машины выпускают без проблем.

Очевидцы сообщают также, что в Белоруссию не пускают и со стороны латвийской границы.

Литва Белоруссия

Новости

Белоруссия временно ограничила въезд на свою территорию из 4 стран

Запуск Spotify в РФ оказался самым успешным в истории сервиса

В Карабахе заявили о приближении азербайджанских военных к городу Шуши

В Карабахе заявили о приближении азербайджанских военных к городу Шуши

Нападавшим в Ницце оказался 21-летний тунисец

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Во Франции объявлено усиление борьбы с терроризмом

В Саудовской Аравии напали на охранника французского консульства

В Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейских

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан передал Армении несколько десятков тел погибших военных

Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом

Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');