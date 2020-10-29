Литва заявила о закрытой границе с Белоруссией

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия в четверг во второй половине дня закрыла границу с Литвой, мотивируя это требованиями безопасности из-за распространения коронавируса, сообщили агентству BNS в МВД Литвы.

"От уполномоченных Службы охраны госграницы (СОГГЛ) мы узнали, что на границе Литвы и Белоруссии не пропускают легкий транспорт, мотивируя COVID-19", - сказала BNS советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.

По ее словам, сейчас представители Литвы пытаются связаться с белорусской стороной для детального прояснения ситуации.

Ранее в четверг белорусские СМИ стали публиковать информацию о закрытии границы с Литвой.

"К сожалению, действительно граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", - рассказал белорусскому сайте Onliner оперативный дежурный пункта пропуска Гродненской погранслужбы, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Литвой.

Очевидцы сообщают о подобной ситуации и на границе с Польшей. К примеру, микроавтобусы с пассажирами не впускают в пункте пропуска Брузги.

Мужчина, который пытается въехать в Белоруссию с Украины, рассказал интернет-порталу Tut.by, что погранпереход "Новая Гута" закрыт со стороны Украины. Стоит больше десяти машин, рейсовый автобус, фуры. Из Белоруссии машины выпускают без проблем.

Очевидцы сообщают также, что в Белоруссию не пускают и со стороны латвийской границы.